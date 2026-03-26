Стролл — о болиде «Астон Мартин»: самое болезненное, что мы неконкурентоспособны

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о состоянии машины AMR26 перед Гран-при Японии. Канадец признал, что технические проблемы ограничивают дистанцию, которую он может проехать за рулём.

«Думаю, мы можем проехать около половины гонки, но у нас всё ещё есть проблемы с надёжностью. Это очень некомфортно. Однако самое болезненное для всех — то, что мы хотим быть гораздо более конкурентоспособными как команда.

Мы все очень стараемся прибавить в производительности и вернуться в борьбу, где хотим быть, — в передней части пелотона. Это главный фокус, и мы просто хотим достичь этого как можно быстрее», — приводит слова Стролла издание GPblog.