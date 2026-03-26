Валттери Боттас представил специальный шлем к Гран-при Японии

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас показал в социальных сетях шлем, в котором выступит на Гран-при Японии в Сузуке. Дизайн выполнен партнёршей финского гонщика — ветераном женского велоспорта и художницей Тиффани Кромвелл.

«Этот шлем особенный», — подписал финн опубликованные фотографии.

Фото: Страница Валттери Боттаса в социальных сетях

Специальные шлемы к японскому этапу традиционно готовят многие гонщики. Ранее «Мерседес» представил экипировку с изображением волка, а Пьер Гасли («Альпин») показал дизайн в технике кинцуги.

Формула-1 Гран-при Японии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 27 марта:

5:30. Первая тренировка Гран-при Японии;

9:00. Вторая тренировка Гран-при Японии.

Суббота, 28 марта:

5:30. Третья тренировка Гран-при Японии;

9:00. Квалификация Гран-при Японии.

Воскресенье, 28 марта:

8:00. Гонка Гран-при Японии.