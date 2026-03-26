«Нельзя относиться терпимо». Окон — об угрозах после инцидента с Колапинто на ГП Китая

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался об угрозах расправой, которые получил после столкновения с Франко Колапинто на Гран-при Китая. Француз призвал ввести серьёзные наказания для интернет-хулиганов.

«Конечно, многое произошло. Честно говоря, я не придавал этому особого значения, но видел, что творилось в Сети. Для меня было важно поговорить с Франко лично, честно сказать ему, что я думаю, и извиниться за инцидент, ведь в этом случае вина лежала на мне.

Мы хорошо поговорили, и, конечно же, между нами всё в порядке. И я рад, что у него всё-таки получилась хорошая гонка и он сумел набрать очки, что очень хорошо.

К любому виду оскорбительных высказываний в интернете, с которыми мы сталкивались, нельзя относиться терпимо, и за это должны следовать серьёзные последствия. Такому поведению не должно быть места ни в спорте, ни в нашем виде спорта в частности.

Но это типично для «клавиатурных воинов» — они такие. Думаю, в будущем эта проблема будет только обостряться, и, вероятно, для таких людей последствия станут более суровыми», — приводит слова Окона издание Crash.

Француз также сообщил, что после инцидента получил письмо поддержки от президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.