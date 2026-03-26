Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Босс «Хонды»: проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением силовой установки

Босс «Хонды»: проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением силовой установки
Комментарии

Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ высказался о трудностях в сотрудничестве с «Астон Мартин» на старте сезона-2026.

«Мы рассчитываем добиться определённых результатов, но в рамках нашего нового сотрудничества сталкиваемся с очень непростой ситуацией. Мы постепенно вносим улучшения, однако остаётся ещё много трудностей. Несмотря на это, мы продолжим бороться в условиях этого вызова и не сдадимся на глазах у своих болельщиков.

Наши отношения с «Астон Мартин» не ухудшились. Однако доверие не появляется за ночь. Уверен, оно строится в течение долгого времени, когда вы вместе проходите через трудности. В этом плане, думаю, сейчас тот момент, когда мы строим то самое доверие.

Энрико Кардиле очень плотно с нами работает. Проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением силовой установки. Необходимо работать вместе с «Астон Мартин», стремиться к одинаковому пониманию проблемы. Думаю, отношения между высшим руководством складываются хорошо. У них очень тесная коммуникация.

С моей точки зрения, нам необходима взаимная поддержка, которая позволит упростить практические аспекты работы», — приводит слова Ватанабэ японское издание Motorsport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android