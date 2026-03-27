Кодзи Ватанабэ опроверг слова Эдриана Ньюи о нехватке персонала в «Хонде»

Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ прокомментировал заявление руководителя команды «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, что команда узнала о нехватке сотрудников «Хонды» лишь в ноябре 2025 года.

«Возможно, Ньюи неверно понял ситуацию. У нас нет плана возвращать 100% сотрудников, работавших над Ф-1 до 2021 года. После решения о возвращении в чемпионат мы набирали персонал из отдела передовых технологий и по найму.

Действительно, в начале разработки в 2022 году у нас было меньше инженеров и бюджет. Это могло сказаться. Но новые сотрудники, которые сейчас занимаются Формулой-1, — это квалифицированные специалисты. Мы не набирали дилетантов. Мы объяснили это «Астон Мартин», мы ничего не скрываем», — приводит слова Ватанабэ японское издание Motorsport.

На открытии сезона в Австралии Ньюи заявил, что лишь в ноябре прошлого года узнал, что в «Хонде» работает лишь 30% персонала, который занимался предыдущим двигателем в эпоху сотрудничества с «Ред Булл». По словам британца, это стало неожиданностью и повлияло на ход подготовки к сезону.