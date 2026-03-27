Расселл — лучший в тренировке Гран-при Японии, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 7-й
В пятницу, 27 марта, на автодроме в Сузуке (Япония) прошла первая свободная практика третьего этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Японии. Лучшее время показал британский гонщик из команды «Мерседес» Джордж Расселл. Второй — его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли. Британец и действующий чемпион мира Ландо Норрис («Макларен») — третий.
Формула-1. Гран-при Китая. 1-я свободная практика:
- Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.666
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.026
- Ландо Норрис («Макларен») +0.132
- Оскар Пиастри («Макларен») +0.199
- Шарль Леклер («Феррари») +0.289
- Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.374
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.791
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.863
- Эстебан Окон («Хаас») +0.935
- Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.999
- Габриэл Бортолето («Ауди») +1.093
- Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.132
- Исак Хаджар («Ред Булл») +1.137
- Оливер Берман («Хаас») +1.234
- Пьер Гасли («Альпин») +1.312
- Франко Колапинто («Альпин») +1.695
- Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.717
- Алекс Албон («Уильямс») +2.031
- Серхио Перес («Кадиллак») +2.555
- Валттери Боттас («Кадиллак») +2.824
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.628
- Джейк Кроуфорд («Астон Мартин») +4.696
