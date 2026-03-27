Расселл — лучший в тренировке Гран-при Японии, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 7-й

В пятницу, 27 марта, на автодроме в Сузуке (Япония) прошла первая свободная практика третьего этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Японии. Лучшее время показал британский гонщик из команды «Мерседес» Джордж Расселл. Второй — его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли. Британец и действующий чемпион мира Ландо Норрис («Макларен») — третий.

Формула-1. Гран-при Китая. 1-я свободная практика:

Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.666 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.026 Ландо Норрис («Макларен») +0.132 Оскар Пиастри («Макларен») +0.199 Шарль Леклер («Феррари») +0.289 Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.374 Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.791 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.863 Эстебан Окон («Хаас») +0.935 Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.999 Габриэл Бортолето («Ауди») +1.093 Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.132 Исак Хаджар («Ред Булл») +1.137 Оливер Берман («Хаас») +1.234 Пьер Гасли («Альпин») +1.312 Франко Колапинто («Альпин») +1.695 Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.717 Алекс Албон («Уильямс») +2.031 Серхио Перес («Кадиллак») +2.555 Валттери Боттас («Кадиллак») +2.824 Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.628 Джейк Кроуфорд («Астон Мартин») +4.696