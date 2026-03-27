Расселл — лучший в тренировке Гран-при Японии, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 7-й

Расселл — лучший в тренировке Гран-при Японии, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 7-й
Комментарии

В пятницу, 27 марта, на автодроме в Сузуке (Япония) прошла первая свободная практика третьего этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Японии. Лучшее время показал британский гонщик из команды «Мерседес» Джордж Расселл. Второй — его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли. Британец и действующий чемпион мира Ландо Норрис («Макларен») — третий.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 1
27 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.666
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.132

Формула-1. Гран-при Китая. 1-я свободная практика:

  1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.666
  2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.026
  3. Ландо Норрис («Макларен») +0.132
  4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.199
  5. Шарль Леклер («Феррари») +0.289
  6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.374
  7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.791
  8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.863
  9. Эстебан Окон («Хаас») +0.935
  10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.999
  11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.093
  12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.132
  13. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.137
  14. Оливер Берман («Хаас») +1.234
  15. Пьер Гасли («Альпин») +1.312
  16. Франко Колапинто («Альпин») +1.695
  17. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс») +1.717
  18. Алекс Албон («Уильямс») +2.031
  19. Серхио Перес («Кадиллак») +2.555
  20. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.824
  21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.628
  22. Джейк Кроуфорд («Астон Мартин») +4.696
Расселл заявил, что соперники не должны пытаться сдерживать «Мерседес»
