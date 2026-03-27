Кравиц рассказал, из-за чего Линдблад пропускает большую часть 2-й практики ГП Японии

Технический эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о проблемах с болидом 18-летнего дебютанта Формулы-1 Арвида Линдблада из команды «Рейсинг Буллз», который на данный момент пропустил 30 минут второй тренировки и ни разу не выехал на трассу.

«Арвид сообщил о проблеме с переключением передач. Они проверили коробку передач, компьютеры, и теперь Арвид не в машине. Машина стоит на высоких опорах.

После того как его участие в Гран-при Китая было под вопросом из-за того, что он почти не выезжал на тренировки, сегодня он проехал 20 или 30 кругов, но пропустит больше половины второй тренировки», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.