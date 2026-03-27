Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кравиц рассказал, из-за чего Линдблад пропускает большую часть 2-й практики ГП Японии
Технический эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о проблемах с болидом 18-летнего дебютанта Формулы-1 Арвида Линдблада из команды «Рейсинг Буллз», который на данный момент пропустил 30 минут второй тренировки и ни разу не выехал на трассу.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Арвид сообщил о проблеме с переключением передач. Они проверили коробку передач, компьютеры, и теперь Арвид не в машине. Машина стоит на высоких опорах.

После того как его участие в Гран-при Китая было под вопросом из-за того, что он почти не выезжал на тренировки, сегодня он проехал 20 или 30 кругов, но пропустит больше половины второй тренировки», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

