Де ла Роса — об Уитли: у «Астон Мартин» уже есть руководитель, и это — Ньюи

Посол «Астон Мартин» и бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса высказался о возможном переходе бывшего руководителя команды «Ауди» Джонатана Уитли в британскую команду.

«На данный момент – нет. Мы не должны комментировать слухи и спекуляции. Нужно уважать и то, что Джонатан сам хочет делать дальше.

Наша структура остаётся прежней. Мы довольны тем, как у нас всё организовано. Адриан – наш руководитель, но он больше, чем просто руководитель команды, он ещё и управляющий технический партнёр. И это не изменится.

Джонатан ушёл [из «Ауди»], но мы не должны комментировать такие вещи. Мы не знаем, почему он ушёл, не знаем всей ситуации. Единственное, что мы точно знаем – у нас есть руководитель команды, и это Эдриан Ньюи. И это не изменится.

Мы должны верить в нашу структуру и не менять её снова», – приводит слова де ла Росы издание Motorsport.