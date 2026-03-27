Пиастри — лучший во второй практике ГП Японии Ф-1, Антонелли — 2-й, Расселл — 3-й

В пятницу, 27 марта, на автодроме «Сузука» в Японии состоялась вторая тренировка третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Японии. Лучшее время показал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Второй — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).

Формула-1. Гран-при Японии. Вторая практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.133.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.092.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.205.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.516.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.713.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.847.

7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.308.

8. Алекс Албон («Уильямс») +1.363.

9. Оливер Берман («Хаас») +1.365.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.376.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1.399.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.457.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.475.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.601.

15. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.626.

16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.800.

17. Франко Колапинто («Альпин») +2.305.

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.482.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.463.

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.556.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.818.

22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — нет времени.