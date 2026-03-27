Пиастри — лучший во второй практике ГП Японии Ф-1, Антонелли — 2-й, Расселл — 3-й

В пятницу, 27 марта, на автодроме «Сузука» в Японии состоялась вторая тренировка третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Японии. Лучшее время показал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Второй — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.133.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.092.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.205.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.516.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.713.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.847.
7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.308.
8. Алекс Албон («Уильямс») +1.363.
9. Оливер Берман («Хаас») +1.365.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.376.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1.399.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.457.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.475.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1.601.
15. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.626.
16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.800.
17. Франко Колапинто («Альпин») +2.305.
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.482.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.463.
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.556.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.818.
22. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — нет времени.