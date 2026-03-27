Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В паддоке Ф-1 верят, что гонка в Саудовской Аравии состоится позже в 2026-м — DAZN España

Комментарии

Внутри Формулы-1 верят, что Гран-при Саудовской Аравии, который должен был состояться с 17 по 19 апреля, но был перенесён из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, состоится позже в сезоне-2026, о чём сообщил во время репортажа на DAZN España аргентинский журналист Томас Слэйфер.

По данным журналиста, в паддоке убеждены, что если этап в Бахрейне отменён окончательно, то гонка в Джидде может состояться в сентябре или в самой концовке сезона, где вместо финальных трёх этапов подряд пройдёт четыре.

После гонки в Японии, которая пройдёт 29 марта, в «Королевских гонках» образуется пятинедельная пауза из-за отмены двух этапов.

