Чандхок оценил темп «Ред Булл» в 2026-м после доминирования Ферстаппена в Японии в 2025-м

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, индиец Карун Чандхок высказался о темпе команды «Ред Булл» после двух практик Гран-при Японии — 2026.

«В начале прошлого сезона «Ред Булл» не был близок к «Макларену», но Макс смог проехать невероятные круги. Здесь он завоевал поул и выиграл гонку. В этом году всё выглядит ещё сложнее, и их темп находится ещё дальше», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», на протяжении четырёх лет подряд (с 2022 по 2025 год), выигрывал квалификации на «Сузуке», а затем приезжал первым в основных гонках.