Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Чандхок оценил темп «Ред Булл» в 2026-м после доминирования Ферстаппена в Японии в 2025-м

Чандхок оценил темп «Ред Булл» в 2026-м после доминирования Ферстаппена в Японии в 2025-м
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, индиец Карун Чандхок высказался о темпе команды «Ред Булл» после двух практик Гран-при Японии — 2026.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«В начале прошлого сезона «Ред Булл» не был близок к «Макларену», но Макс смог проехать невероятные круги. Здесь он завоевал поул и выиграл гонку. В этом году всё выглядит ещё сложнее, и их темп находится ещё дальше», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», на протяжении четырёх лет подряд (с 2022 по 2025 год), выигрывал квалификации на «Сузуке», а затем приезжал первым в основных гонках.

