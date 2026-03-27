ФИА — об антикрыле «Мерседеса»: это не заслуживало такого ажиотажа

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис прокомментировал ситуацию с передним крылом «Мерседеса» после этапа в Китае.

«Когда речь идёт о небольших несоответствиях, мы не отправляем команды к стюардам при первом же случае. В случае с крылом «Мерседеса» это не давало преимущества и не было сделано намеренно. Это была механическая проблема, похожая на те, с которыми сталкивались и другие команды.

Если мы уверены, что нет умысла, мы решаем такие вопросы вместе с командами, не доводя дело до стюардов, чтобы не создавать прецеденты из-за незначительных вещей.

Поскольку это было видно, все сразу обратили внимание, и возникла лишняя шумиха. Но это не заслуживало такого ажиотажа.

Чем это отличается от, например, износа днища? Все команды знают, что, если параметр немного нарушен, мы сначала ограничиваемся предупреждением без последствий. Но если это повторяется, тогда уже приходится обращаться к стюардам. В случае с износом днища речь идёт о преимуществе.

Машины 2026 года очень сложные, и в регламенте много деталей, которые вскрываются по ходу сезона. Если бы мы жёстко реагировали на всё, каждую неделю половина машин оказывалась бы у стюардов. Мы абсолютно уверены, что в случае с крылом «Мерседеса» не было необходимости идти дальше», – приводит слова Томбасиса издание FormulaPassion.