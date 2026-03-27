Главная Авто Новости

Судьи огласили решение по блокировке Ферстаппена со стороны Колапинто

Судьи Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему решили обойтись предупреждением в адрес пилота Формулы-1 Франко Колапинто за блокировку Макса Ферстаппена («Ред Булл») во время второй практики Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Стюарды заслушали пилота болида №43 (Франко Колапинто), пилота автомобиля №3 (Макс Ферстаппен), представителей команд и изучили видео, записи командного радио и видео с бортовых камер.

Автомобиль №43 вилял по трассе, прогревая шины на прямой между 14-м и 15-м поворотами, когда автомобиль №3 приближался на высокой скорости. Радиопереговоры подтвердили, что пилот №43 получил от команды предупреждения о том, что сзади приближается автомобиль №3. Когда автомобиль №3 приблизился, автомобиль №43 перестал вилять, но остался на гоночной траектории, а затем ускорился, но скорость сближения двух машин была такой, что пилот автомобиля №3 был вынужден прервать свой быстрый круг.

Пилот автомобиля №43 откровенно признал, что создал помеху автомобилю №3. Он сказал, что неправильно оценил скорость сближения и ускорился, пытаясь избежать помехи, но у него не хватило энергии для этого. Пилот автомобиля №3 сказал, что ожидал, что автомобиль №43 сместится влево, и когда увидел, что этого не происходит, он прервал свой круг.

Стюарды определили, что пилот автомобиля №43 необоснованно создал помеху автомобилю №3, и применяют обычное наказание за такое нарушение на сессии свободных практик — предупреждение», — говорится в решении.

