Стюарды объяснили, почему никого не наказали за столкновение Переса и Албона

Судьи Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему решили не наказывать пилотов Алекса Албона и Серхио Переса за столкновение во время первой практики Гран-при Японии.

Как следует из официального решения, Перес находился на круге гоночной симуляции и видел Албона позади на выходе из 14-го поворота. Однако Албон, находясь на прогревочном круге, быстро сократил отставание и попытался пройти соперника по внутренней траектории в 16-м повороте.

При этом Перес не видел машину Албона: у него не работало «виртуальное зеркало», а команда не предупредила о приближении соперника, предполагая, что тот останется позади. В свою очередь, Албон посчитал, что Перес оставляет ему место, поскольку тот зашёл в поворот по широкой траектории.

В итоге оба пилота неверно оценили ситуацию, а скорость сближения оказалась выше, чем они ожидали.

Стюарды пришли к выводу, что инцидент стал следствием недопонимания, усугублённого отсутствием коммуникации со стороны команды Переса. При этом ни один из гонщиков не был признан преимущественно виновным. По этой причине стюарды не стали предпринимать дальнейших действий.