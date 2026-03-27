Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стюарды объяснили, почему никого не наказали за столкновение Переса и Албона

Комментарии

Судьи Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему решили не наказывать пилотов Алекса Албона и Серхио Переса за столкновение во время первой практики Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 1
27 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.666
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.132

Как следует из официального решения, Перес находился на круге гоночной симуляции и видел Албона позади на выходе из 14-го поворота. Однако Албон, находясь на прогревочном круге, быстро сократил отставание и попытался пройти соперника по внутренней траектории в 16-м повороте.

При этом Перес не видел машину Албона: у него не работало «виртуальное зеркало», а команда не предупредила о приближении соперника, предполагая, что тот останется позади. В свою очередь, Албон посчитал, что Перес оставляет ему место, поскольку тот зашёл в поворот по широкой траектории.

В итоге оба пилота неверно оценили ситуацию, а скорость сближения оказалась выше, чем они ожидали.

Стюарды пришли к выводу, что инцидент стал следствием недопонимания, усугублённого отсутствием коммуникации со стороны команды Переса. При этом ни один из гонщиков не был признан преимущественно виновным. По этой причине стюарды не стали предпринимать дальнейших действий.

Материалы по теме
Фото
«Уильямс» показал специальный шлем Алекса Албона с сакурой перед Гран-при Японии Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android