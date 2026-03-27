«Не жду чуда за одну ночь». Ферстаппен — о темпе «Ред Булл» после двух практик ГП Японии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о темпе болида команды после двух практик Гран-при Японии.
«Да, всё не очень хорошо, если честно. Не хватает баланса, сцепления — две противоположности от первой практики ко второй — и то, и другое не очень хорошо. Так что с нашей стороны предстоит много работы, чтобы понять, почему у нас возникают такие большие проблемы на данный момент. Но да, день был неудачным.
Кардинальные изменения в настройках? Да, это повлияло на полярное поведение машины, ведь ты пытаешься исправить одно, а получаешь другое. И так и не находишь хороший баланс, по сути. Да, сейчас это очень трудно решить, так что я не жду чуда за одну ночь. Нам просто нужно лучше понять наши проблемы, откуда они берутся», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
