«Не жду чуда за одну ночь». Ферстаппен — о темпе «Ред Булл» после двух практик ГП Японии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о темпе болида команды после двух практик Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Да, всё не очень хорошо, если честно. Не хватает баланса, сцепления — две противоположности от первой практики ко второй — и то, и другое не очень хорошо. Так что с нашей стороны предстоит много работы, чтобы понять, почему у нас возникают такие большие проблемы на данный момент. Но да, день был неудачным.

Кардинальные изменения в настройках? Да, это повлияло на полярное поведение машины, ведь ты пытаешься исправить одно, а получаешь другое. И так и не находишь хороший баланс, по сути. Да, сейчас это очень трудно решить, так что я не жду чуда за одну ночь. Нам просто нужно лучше понять наши проблемы, откуда они берутся», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

