Норрис обозначил проблемы «Макларена» после двух практик Гран-при Японии Ф-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис подвёл итоги двух практик Гран-при Японии, где показал третье и четвёртое время.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Непростой день, мы не проехали столько кругов, сколько было нужно. В начале второй практики мы не могли проходить больше одного круга за раз, а бо́льшая часть утра ушла на аэродинамические замеры, так что тот пробег, который мы смогли набрать, был не совсем репрезентативен. На такой трассе, как эта, просто нужно накатывать круги, чтобы обрести уверенность и доработать настройки, а сейчас мы отстаём на два-три шага, без серий в гоночном темпе и с очень ограниченным количеством последовательных кругов.

При этом к концу сессии мы кое-как собрались и смогли выжать немного информации, даже если и не столько, сколько хотели. Мы используем эту ночь, чтобы перезагрузиться, проанализировать имеющиеся данные и попытаться кое-что исправить, чтобы завтра набрать полноценный пробег и вернуться на верный путь», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

