«Макларен»: лучший результат Пиастри не отражает реальную расстановку сил
Пресс-служба «Макларена» заявила, что лучший результат Оскара Пиастри не означает, что команда подобралась к лидерам.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Несмотря на то что Оскар показал лучшее время во второй практике, реальная расстановка сил, похоже, осталась такой же, как и на предыдущих этапах.

С начала сезона команда активно работала над тем, чтобы лучше разобраться, как извлекать максимум из силовых установок по регламенту 2026 года, и в этом направлении удалось добиться прогресса. Однако из-за отсутствия обновлений на машине в этот уикенд результат во второй практике, скорее всего, может оказаться разовым.

Ожидается, что по мере перехода к сессиям, где уже идёт борьба за результат, «Мерседес» и «Феррари» вновь займут позиции первой и второй по скорости команд», — говорится в пресс-релизе по итогам пятничных тренировок.

