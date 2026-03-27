«Макларен»: лучший результат Пиастри не отражает реальную расстановку сил

Пресс-служба «Макларена» заявила, что лучший результат Оскара Пиастри не означает, что команда подобралась к лидерам.
«Несмотря на то что Оскар показал лучшее время во второй практике, реальная расстановка сил, похоже, осталась такой же, как и на предыдущих этапах.
С начала сезона команда активно работала над тем, чтобы лучше разобраться, как извлекать максимум из силовых установок по регламенту 2026 года, и в этом направлении удалось добиться прогресса. Однако из-за отсутствия обновлений на машине в этот уикенд результат во второй практике, скорее всего, может оказаться разовым.
Ожидается, что по мере перехода к сессиям, где уже идёт борьба за результат, «Мерседес» и «Феррари» вновь займут позиции первой и второй по скорости команд», — говорится в пресс-релизе по итогам пятничных тренировок.
- 27 марта 2026
