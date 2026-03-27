«Это может стать ключевым фактором». Антонелли — о квалификации ГП Японии после практик

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») прокомментировал две практики Гран-при Японии, где показал второе и первое время.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«У нас выдалась неплохая пятница здесь, в Сузуке. Мы выполнили всю программу и смогли собрать данные по всем трём составам шин. Хотя мы довольны тем, чего добились, нам ещё предстоит достаточно работы. «Макларен», в частности, выглядит очень быстро, и ещё несколько машин от них недалеко отстали.

W17 чувствуется хорошо, но из-за переменчивых условий с ветром и более холодных шин нам было непросто проходить круги последовательно. Поэтому улучшение общего баланса — задача на ночь, и если мы сможем это сделать, то, надеюсь, сможем побороться за поул в субботу. Это может стать ключевым фактором, учитывая сложность обгонов здесь. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

