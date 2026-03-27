Расселл — о пятничных тренировках: немного удивил темп «Макларена»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Японии, где во второй практике занял третье место.
«Здорово вернуться в Сузуку. Это невероятная трасса и всегда серьёзный вызов за рулём. Было много разговоров о том, как новые машины поведут себя здесь и каким будет их темп.
Есть пара участков на быстром круге, где мы немного теряем скорость на входе в апекс, S-образные повороты по-прежнему очень сложные, а скорости, которых мы достигаем на середине задней прямой, – одни из самых высоких за всё время. Это было довольно круто увидеть.
В целом у нас получилась неплохая пятница. Немного удивил темп «Макларена», и нет причин считать, что он ненастоящий. Нам явно нужно поработать вечером, чтобы прибавить, если хотим бороться с ними завтра.
К счастью, у нас есть несколько направлений, где можно улучшиться, и, надеюсь, за ночь мы это сделаем. В квалификации станет понятно, где мы на самом деле», – приводит слова Расселла пресс-служба команды.
