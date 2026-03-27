Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл — о пятничных тренировках: немного удивил темп «Макларена»

Расселл — о пятничных тренировках: немного удивил темп «Макларена»
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Японии, где во второй практике занял третье место.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Здорово вернуться в Сузуку. Это невероятная трасса и всегда серьёзный вызов за рулём. Было много разговоров о том, как новые машины поведут себя здесь и каким будет их темп.

Есть пара участков на быстром круге, где мы немного теряем скорость на входе в апекс, S-образные повороты по-прежнему очень сложные, а скорости, которых мы достигаем на середине задней прямой, – одни из самых высоких за всё время. Это было довольно круто увидеть.

В целом у нас получилась неплохая пятница. Немного удивил темп «Макларена», и нет причин считать, что он ненастоящий. Нам явно нужно поработать вечером, чтобы прибавить, если хотим бороться с ними завтра.

К счастью, у нас есть несколько направлений, где можно улучшиться, и, надеюсь, за ночь мы это сделаем. В квалификации станет понятно, где мы на самом деле», – приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android