Льюис Хэмилтон объяснил причины отставания «Феррари» от лидеров на Гран-при Японии

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, в чём команда уступает соперникам после пятничных тренировок Гран-при Японии.

«Думаю, это что-то похожее на то, с чем мы уже сталкивались здесь раньше. Это потрясающая трасса. В целом машина ощущается нормально, просто сейчас она недостаточно быстра. Думаю, дело в балансе. Нам нужно поработать вечером и понять, как лучше настроить машину.

В конечном счёте мы теряем много времени на прямых, сейчас это около четырёх десятых к первому повороту в сравнении с «Маклареном».

Во многом это связано с отдачей энергии, так что мы точно можем прибавить в этом. И думаю, в машине ещё есть потенциал, если удастся правильно её настроить.

Суперклиппинг – это точно не здорово. Вообще неприятно, что приходится так ехать. В некоторых местах ты просто докатываешься в поворот, потому что у тебя нет мощности.

Это, пожалуй, самая неприятная часть нового регламента на этой трассе. Но в остальном машина ведёт себя хорошо в связках, и управлять ей всё равно классно», – приводит слова Хэмилтона издание F1i.