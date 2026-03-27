«Ред Булл» недоволен действиями Ферстаппена из-за того, что Макс выгнал журналиста — Bild

Руководство «Ред Булл» осталось недовольно действиями 28-летнего пилота и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, который в четверг во время медиадня отказался начинать пресс-конференцию в гостевом доме команды, пока помещение не покинул журналист The Guardian, сообщили в Bild.

По данным немецких журналистов, руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис в пятницу с утра вызвал Ферстаппена к себе для разговора по поводу произошедшего. Сообщается, что Мекис выслушал точку зрения нидерландца и дал понять, что «Ред Булл» не является командой, которая выставляет журналистов за дверь.

Отмечается, что этот диалог для Лорана был сродни походу на канате, ведь многие механики и инженеры австрийцев работают в команде из-за Макса, и обострять отношения с ним Мекис не хочет. После диалога этот вопрос был закрыт, а Ферстаппен избежал штрафов и других санкций.

