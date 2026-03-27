Стало известно, почему «Феррари» не использует крыло-«макарена» на Гран-при Японии

Итальянская команда «Феррари» не собирается использовать своё экспериментальное крыло во время уикенда в Японии из-за проблем со стабильностью.

Как сообщает издание Motorsport, в текущей конфигурации крыла-«макарена» зафиксирован прирост скорости на прямых, однако вместе с этим наблюдается ухудшение стабильности машины, особенно при переходе в режим Straight Mode и выходе из него.

В болидах 2026 года используется система активной аэродинамики с переключением режимов работы. Проблема «макарены» заключается в том, что её работа недостаточно согласована с передним крылом.

При этом идею не списывают со счетов, но признают, что ей требуется доработка.