«Гоночный темп оказался довольно ужасным». Сайнс — о проблеме «Уильямса» в Японии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» высказался о проблемах с темпом после двух практик Гран-при Японии, где показал 17-е и 13-е время.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Как только мы добавили топливо и перешли к длинным сериям, гоночный темп оказался довольно ужасным. Думал, что наш темп на одном круге перенесётся на длинные серии, но этого не случилось. Темп с большим количеством топлива был нехорошим, даже хуже, чем в Китае. По крайней мере, хороший знак, что мы можем бороться в середине пелотона с низким уровне топлива.

Теперь на первом секторе на «Сузуке» мы используем только двигатель внутреннего сгорания. Все команды берегут батарею для прямых. Это не катастрофа, но это не то, чем должна быть Формула-1. Есть куда улучшать регламент», — приводит слова Сайнса Motorsport España.

