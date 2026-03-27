Леклер — о пятничных заездах в Японии: этот день оказался сложнее, чем первые два Гран-при

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первого дня гоночного уикенда на Гран-при Японии, в ходе которого состоялись две свободные практики. Монегаск показал пятое время по итогам двух сессий.

«Для нас эта пятница оказалась немного сложнее, чем первые два Гран-при, но это всего лишь первый день уикенда.

Пока что гоночный темп выглядит неплохо, хотя от лидеров нас по-прежнему отделяет некоторое расстояние. Сегодня вечером мы сосредоточимся на подготовке к завтрашней квалификации», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

В пятничных практиках Гран-при Японии «Феррари» завершила запланированную программу без технических проблем. Команда работала в двух направлениях: настройка на быстрый круг и сбор данных в гоночной конфигурации. Длинные серии показали обнадёживающие результаты, однако на квалификационном темпе «Скудерия» пока уступает лидерам — отставание от «Мерседеса» в первой практике составило около 0,7 секунды.