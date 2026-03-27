Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто рассказал, ищет ли команда нового руководителя

Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто рассказал, ищет ли команда нового руководителя
Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что немецкая команда не планирует назначать нового руководителя после ухода Джонатана Уитли. Итальянец, взявший на себя дополнительные обязанности, намерен реорганизовать структуру управления.

«Нет, мы не ищем нового руководителя команды. Мне придётся перестроить нашу работу, свою собственную и организационную структуру, чтобы обеспечить себе поддержку во время гоночных уикендов, ведь на заводе — как в Хинвиле, так и в Нойбурге — ведётся огромная работа по совершенствованию команды и автомобилей, на которой я должен сосредоточиться.

Поэтому сейчас мы, по крайней мере, анализируем ситуацию и думаем, как лучше организовать нашу работу во время гоночных уикендов, чтобы получить больше поддержки. Сейчас, в апреле, у нас примерно месячный перерыв в гоночном сезоне, это хорошая возможность перестроить нашу работу», — заявил Бинотто в интервью для Sky Germany.

Сейчас читают:
Босс «Ауди» сбежал в худшую команду Ф-1 спустя год после начала работы. Где логика?
Босс «Ауди» сбежал в худшую команду Ф-1 спустя год после начала работы. Где логика?
Комментарии
