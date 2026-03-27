Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто рассказал, ищет ли команда нового руководителя

Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что немецкая команда не планирует назначать нового руководителя после ухода Джонатана Уитли. Итальянец, взявший на себя дополнительные обязанности, намерен реорганизовать структуру управления.

«Нет, мы не ищем нового руководителя команды. Мне придётся перестроить нашу работу, свою собственную и организационную структуру, чтобы обеспечить себе поддержку во время гоночных уикендов, ведь на заводе — как в Хинвиле, так и в Нойбурге — ведётся огромная работа по совершенствованию команды и автомобилей, на которой я должен сосредоточиться.

Поэтому сейчас мы, по крайней мере, анализируем ситуацию и думаем, как лучше организовать нашу работу во время гоночных уикендов, чтобы получить больше поддержки. Сейчас, в апреле, у нас примерно месячный перерыв в гоночном сезоне, это хорошая возможность перестроить нашу работу», — заявил Бинотто в интервью для Sky Germany.