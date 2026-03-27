Пиастри — о практиках в Японии: чувствуем, что добились значительного прогресса
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Японии. Австралиец показал четвёртое время в первой практике и лучшее — во второй.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 1
27 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.666
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.132
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«В целом для нас это был неплохой день. Мы чувствуем, что добились значительного прогресса, особенно во второй тренировочной сессии, что вселяет оптимизм. Настроение у нас позитивное, и мы собрали ценные данные, которые позволяют нам занять прочную позицию.

Мы понимаем, что нам ещё предстоит проделать большую работу, и очевидно, что некоторые из наших конкурентов, в частности «Мерседес», демонстрируют очень высокий уровень. Однако мы сосредоточены на своих собственных результатах. Надеемся развить успех, достигнутый сегодня, и сохранить этот импульс, чтобы стать ещё более конкурентоспособными», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

