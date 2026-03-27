Пиастри — о практиках в Японии: чувствуем, что добились значительного прогресса

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Японии. Австралиец показал четвёртое время в первой практике и лучшее — во второй.
«В целом для нас это был неплохой день. Мы чувствуем, что добились значительного прогресса, особенно во второй тренировочной сессии, что вселяет оптимизм. Настроение у нас позитивное, и мы собрали ценные данные, которые позволяют нам занять прочную позицию.
Мы понимаем, что нам ещё предстоит проделать большую работу, и очевидно, что некоторые из наших конкурентов, в частности «Мерседес», демонстрируют очень высокий уровень. Однако мы сосредоточены на своих собственных результатах. Надеемся развить успех, достигнутый сегодня, и сохранить этот импульс, чтобы стать ещё более конкурентоспособными», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.
- 27 марта 2026
