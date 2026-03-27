В «Хонде» объяснили, почему проблема с вибрациями не проявилась на стенде

В «Хонде» объяснили, почему проблема с вибрациями не проявилась на стенде
Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ объяснил, почему проблема с вибрациями, которая мучает «Астон Мартин» на старте сезона, проявилась только после сборки машины.

«Самый сложный момент в том, что мы начали разработку позже других. Кроме того, на испытаниях на динамометрическом стенде вибрации находятся на приемлемом уровне. Но когда двигатель интегрируется в реальное шасси, вибрации становятся гораздо сильнее, чем показывали тесты на стенде.

Конечно, одна только силовая установка не может решить проблему. Мы очень тесно работаем с «Астон Мартин», чтобы решить её — не только со стороны двигателя, но и вместе с шасси», — приводит слова Ватанабэ издание Motorsport.

