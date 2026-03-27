Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перевес «Ред Булл» оказался вдвое меньше, чем предполагалось — RacingNews365

Комментарии

Проблемы «Ред Булл» с лишним весом на старте сезона-2026 оказались не такими серьёзными, как предполагалось. Об этом сообщает RacingNews365.

В Китае появилось фото болида Исака Хаджара на весах ФИА после квалификации. На табло отображалось значение 716,5 кг. Учитывая вес француза (около 65 кг), общая масса машины с пилотом составила бы около 781,5 кг, что превышает разрешённый лимит в 768 кг более чем на 13 кг. Для Макса Ферстаппена, который весит около 72 кг, превышение могло составлять около 20 кг.

Однако, по данным источника, реальное отставание «Ред Булл» от лимита составляет 9-10 кг. На время проведения взвешивания могли влиять настройки машины и количество датчиков на ней. 10 кг лишнего веса оцениваются примерно в две десятых секунды с круга и влияют на баланс машины.

Ожидается, что пакет обновлений для снижения веса будет представлен к Гран-при Майами (1-3 мая). Изначально новинки планировали привезти в Бахрейн, но после отмены этапа их внедрение перенесли.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android