«Мы обо всём позаботились». В «Мерседесе» показали подарок для ребёнка Алонсо

Пресс-служба «Мерседеса» в социальной сети Х поздравила двукратного чемпиона мира и пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, у которого родился первый ребёнок. Немецкая команда опубликовала фото детского комбинезона в стиле гоночной экипировки «Мерседеса» — это товар из совместной линейки с «Адидасом», цена которого составляет $ 55.

«Поздравляем, Фернандо! Мы обо всём позаботились», — говорится в подписи к изображению.

Алонсо пропустил медиадень Гран-при Японии в четверг, чтобы присутствовать при рождении ребёнка. Испанец присоединился к команде в пятницу и выступил во второй свободной практике, где показал 19-е время. В первой сессии его место занял резервный пилот Джек Кроуфорд.