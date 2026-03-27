Хэмилтон — о новом регламенте: прошлое поколение было кошмаром для всех, кроме «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о новом техническом регламенте Формулы-1. По словам семикратного чемпиона мира, главное преимущество новых правил — отсутствие подпрыгивания, от которого страдали многие команды.

«Очень приятно, что мы начали сезон без подпрыгивания, ведь, очевидно, предыдущее поколение болидов было кошмаром для всех из-за подпрыгивания, за исключением, пожалуй, «Ред Булл». Так что с этой проблемой покончено, и теперь всё сводится исключительно к чистой производительности болида.

Все начинают с чистого листа, это большой перезапуск для всех. Так что теперь это гонка до финиша. Гонка, кто сможет быстрее развиваться, толкать команду вперёд, наращивать темп и выносливость в течение сезона, чтобы продолжать добавлять производительности машине. Это делает всё гораздо интереснее.

Мы видим, как продвигается разработка. На прошлой неделе я был на заводе, и именно в это время можно посетить разные отделы, провести встречи с сотрудниками и спросить: «На чём вы здесь сосредоточены?», «Вот в каких областях у меня возникают серьёзные проблемы с машиной, не могли бы вы выделить на это больше ресурсов?», «Это именно то, что нам нужно».

В прошлом году мы не могли этого сделать, потому что не было смысла проводить эти встречи в связи с той машиной, на которой мы ездили, но, по крайней мере, [смогли] запланировать их на этот год», — заявил Хэмилтон в интервью для официального YouTube-канала Формулы-1.