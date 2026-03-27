Берман — о победе Антонелли в Китае: это даёт уверенность, что я тоже смогу выиграть гонку

Пилот «Хааса» Оливер Берман назвал первую победу Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 особенной и признался, что успех бывшего напарника по Формуле-2 придаёт ему уверенности.

«Мы переписываемся. Обменялись сообщениями после гонки. Я не смог увидеться с ним лично. Думаю, он был очень занят после той гонки. Но, честно говоря, это было особенное зрелище. Мы знакомы со времён младших Формул. Мы были напарниками в Формуле-2 и отлично ладим, когда нам удаётся увидеться.

Сейчас это бывает очень редко, видимся практически только на параде гонщиков и в аэропорту. Иногда летим одним рейсом, но чаще всего мы настолько заняты своими делами, что у нас не получается проводить время вместе.

Но было действительно особенным видеть, как Кими победил. У него был невероятный уикенд. Это круто. Это действительно, действительно круто. И в тот уикенд он также дал Джорджу [Расселлу] достойный отпор. Сезон между этими двумя обещает быть действительно интересным.

Знаю, что Кими невероятно талантлив, поэтому мне приятно это видеть. У меня была очень хорошая борьба с Кими на протяжении всего года в Формуле 2. Мы на одном уровне с точки зрения того, чего можем достичь, и Кими выиграл гонку. Это вселяет в меня уверенность, что, надеюсь, однажды я смогу сделать то же самое», — сказал Берман Дженсону Баттону в эфире Sky Sports F1.