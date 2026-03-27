Албон — о пятничных заездах: сегодняшний день сложился лучше, чем два предыдущих уикенда

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Японии. Тайский гонщик показал восьмое время во второй практике, несмотря на несколько инцидентов по ходу дня.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
27 марта 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.133
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.092
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.205

«Пятница позади. Мне кажется, сегодняшний день сложился лучше, чем два предыдущих уикенда. Надо быть реалистами: я думаю, что сегодня мы показали результат, который, вероятно, немного превосходит то, на что мы сможем рассчитывать завтра, но, по крайней мере, с положительной стороны — машина ведёт себя лучше. Устранили некоторые проблемы, а также нашли несколько интересных решений в настройках во время второй свободной практики. Постепенно продвигаемся вперёд и движемся в правильном направлении», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

В первой практике Албон вылетел в гравий и задел барьеры, позже столкнулся с Серхио Пересом из «Кадиллака» на шикане, развернулся и разбросал обломки по трассе. Стюарды не стали наказывать ни одного из пилотов. Во второй сессии гонщика «Уильямса» выпустили из боксов на пути Пьера Гасли («Альпин»), а затем помешал трафик на быстром круге. Несмотря на это, Албон вошёл в топ-10.

