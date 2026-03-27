Албон — о пятничных заездах: сегодняшний день сложился лучше, чем два предыдущих уикенда

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Японии. Тайский гонщик показал восьмое время во второй практике, несмотря на несколько инцидентов по ходу дня.

«Пятница позади. Мне кажется, сегодняшний день сложился лучше, чем два предыдущих уикенда. Надо быть реалистами: я думаю, что сегодня мы показали результат, который, вероятно, немного превосходит то, на что мы сможем рассчитывать завтра, но, по крайней мере, с положительной стороны — машина ведёт себя лучше. Устранили некоторые проблемы, а также нашли несколько интересных решений в настройках во время второй свободной практики. Постепенно продвигаемся вперёд и движемся в правильном направлении», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

В первой практике Албон вылетел в гравий и задел барьеры, позже столкнулся с Серхио Пересом из «Кадиллака» на шикане, развернулся и разбросал обломки по трассе. Стюарды не стали наказывать ни одного из пилотов. Во второй сессии гонщика «Уильямса» выпустили из боксов на пути Пьера Гасли («Альпин»), а затем помешал трафик на быстром круге. Несмотря на это, Албон вошёл в топ-10.