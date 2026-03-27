Ральф Шумахер — об уходе Уитли из «Ауди»: не верю, что Бинотто был удивлён

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер усомнился в словах Маттиа Бинотто, который назвал неожиданным уход Джонатана Уитли с поста руководителя «Ауди». По мнению немца, итальянец сам стал причиной, по которой британец решил покинуть команду.

«Я не совсем верю Маттиа Бинотто, когда он говорит, что не знал, что Джонатан Уитли был недоволен и уходит. Бинотто теперь хочет принимать все решения самостоятельно. И, по моему мнению, в этом и была проблема. Очевидно, что это нежизнеспособный подход, потому что слишком много поваров портят кашу. Шестерёнки должны работать без трения», — приводит слова Шумахера издание F1 Oversteer.

После ухода Уитли Бинотто принял на себя обязанности руководителя команды. Он заявил, что «Ауди» не будет искать замену, а использует апрельскую паузу в календаре для реорганизации структуры.