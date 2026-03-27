Главная Авто Новости

Арвид Линдблад: если постоянно работать на полную, к 10-й гонке энергия закончится

Новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о сложностях дебютного сезона в Формуле-1. 18-летний британец признался, что не был дома с января.

«К сожалению, уже несколько месяцев я не был по-настоящему дома. Сначала тесты в Испании и Бахрейне, потом старт сезона в Австралии, затем гонки в Китае, теперь Япония. По сути, я постоянно в разъездах с тестов.

Это непросто для меня, потому что я ещё не знаю, как правильно этим управлять — это мой первый сезон в Формуле-1. Нужно найти баланс между тренировками, разбором гонок и отдыхом. Потому что если постоянно работать на полную, к 10-й гонке энергия закончится, так не пойдёт», — приводит слова Линдблада издание Motorsport-Total.

Источник сообщает, что после гонки в Китае Линдблад взял один выходной, а затем сразу отправился на симулятор, чтобы подготовиться к Сузуке. Перед этапом в Японии он провёл несколько дней в Токио, чтобы адаптироваться к часовому поясу.

Благодаря отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в апреле у гонщиков будет в некотором смысле «свободный месяц».

«После этого уикенда я наконец-то смогу вернуться домой», — добавил Линдблад.

