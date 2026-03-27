Экс-пилот Ф-1 проведёт этап в Porsche Carrera Cup Japan вместо поддержки Сайнса в Сузуке

Экс-пилот Ф-1 проведёт этап в Porsche Carrera Cup Japan вместо поддержки Сайнса в Сузуке
Бывший пилот Формулы-1 Роберто Мери примет участие в этапе Porsche Carrera Cup Japan в рамках гоночного уикенда Гран-при Японии. Испанец заменит пилота в команде Tsu Racing-NGK. Об этом передаёт издание SoyMotor.

Мери прибыл в Сузуку, чтобы поддерживать пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, с которым они вместе выступали в Формуле-1 в 2015 году. Однако местная команда искала замену пилоту и обратилась к испанцу, который хорошо известен в Японии после двух сезонов в Super GT300. Соглашение было достигнуто быстро. Машина Porsche 911 GT3 Cup получила 38-й номер и имя Мери на лобовом стекле.

Для испанца это будет первый опыт в Porsche Carrera Cup Japan. Конкуренты уже провели двухдневные тесты в Сузуке две недели назад, поэтому Мери будет выступать в неравных условиях. Тем не менее он намерен выложиться на максимум.

