Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар — об отставании от Ферстаппена: я определённо ближе, чем ожидал

Хаджар — об отставании от Ферстаппена: я определённо ближе, чем ожидал
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о своём выступлении на старте сезона-2026. Француз, набравший четыре очка после двух этапов, отметил, что его отставание от напарника Макса Ферстаппена оказалось меньше, чем он предполагал.

«Я определённо ближе, чем ожидал. Думаю, разрыв, который у меня сложился с Максом за последние пару уикендов, вполне логичен. Это в целом то, чего я хотел; не то, чего ожидал, а то, чего хотел.

Но давайте посмотрим, как пойдёт сезон. Когда машина получит обновления, станет лучше и будет легче управляться, посмотрим, как пойдёт. Но я не вижу причин, по которым это могло бы измениться, потому что это та же машина. Я на ней езжу, он на ней ездит, и так оно и есть», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android