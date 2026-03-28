«Он немного отстаёт». Андреа Стелла — о старте Оскара Пиастри в сезоне-2026 Ф-1

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что пилот команды Оскар Пиастри находится в невыгодном положении после того, как не смог стартовать в первых двух гонках сезона-2026. Австралиец разбился на прогревочном круге в Мельбурне, а в Китае его машину откатили в боксы из-за технических проблем.

«С новыми правилами и другим подходом к гонкам, когда пилот должен управлять дефицитом электрической энергии, каждый круг на уикенде даёт много знаний. А гонка — самый важный этап для обучения. В этом смысле Оскар немного отстаёт.

Но многому можно научиться, анализируя данные напарника. Даже во время гонки в Китае мы с Оскаром и Ландо [Норрисом] комментировали происходящее, учились, наблюдая. Знания можно получить везде.

Также я должен сказать, что Ландо и Оскар сотрудничают в этом сезоне как никогда раньше. Они делятся информацией, пытаются увидеть общие выводы. Думаю, Оскар извлёк пользу из того, что произошло с командой в целом», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

Материалы по теме
Пиастри — о практиках в Японии: чувствуем, что добились значительного прогресса
