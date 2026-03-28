Антонелли — лучший на третьей практике ГП Японии, Хэмилтон — пятый, Ферстаппен — восьмой
В субботу, 28 марта, на автодроме «Сузука» состоялась третья тренировка Гран-при Японии Формулы-1 сезона-2026. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал его напарник Джордж Расселл, третьим — Шарль Леклер из «Феррари».
Формула-1. Гран-при Японии. Третья практика
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:29.362.
- Джордж Расселл («Мерседес») +0.254.
- Шарль Леклер («Феррари») +0.867.
- Оскар Пиастри («Макларен») +1.002.
- Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.021.
- Ландо Норрис («Макларен») +1.238.
- Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.296.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.548.
- Габриэл Бортолето («Ауди») +1.638.
- Исак Хаджар («Ред Булл») +1.732.
- Пьер Гасли («Альпин») +1.763.
- Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.926.
- Эстебан Окон («Хаас») +1.964.
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.018.
- Оливер Берман («Хаас») +2.196.
- Алекс Албон («Уильямс») +2.371.
- Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.467.
- Франко Колапинто («Альпин») +2.492.
- Валттери Боттас («Кадиллак») +3.141.
- Серхио Перес («Кадиллак») +3.178.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.123.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.167.
