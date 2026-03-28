Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Антонелли — лучший на третьей практике ГП Японии, Хэмилтон — пятый, Ферстаппен — восьмой

В субботу, 28 марта, на автодроме «Сузука» состоялась третья тренировка Гран-при Японии Формулы-1 сезона-2026. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал его напарник Джордж Расселл, третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 3
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:29.362
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.254
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.867

Формула-1. Гран-при Японии. Третья практика

  1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:29.362.
  2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.254.
  3. Шарль Леклер («Феррари») +0.867.
  4. Оскар Пиастри («Макларен») +1.002.
  5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.021.
  6. Ландо Норрис («Макларен») +1.238.
  7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.296.
  8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.548.
  9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.638.
  10. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.732.
  11. Пьер Гасли («Альпин») +1.763.
  12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.926.
  13. Эстебан Окон («Хаас») +1.964.
  14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.018.
  15. Оливер Берман («Хаас») +2.196.
  16. Алекс Албон («Уильямс») +2.371.
  17. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +2.467.
  18. Франко Колапинто («Альпин») +2.492.
  19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.141.
  20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.178.
  21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.123.
  22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4.167.
