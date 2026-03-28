Норрису в третий и последний разрешённый раз заменили батарею. Следующая замена — штраф

Команда Формулы-1 «Макларен» перед началом квалификации третьего этапа сезона-2026 Гран-при Японии заменила на болиде действующего чемпиона «Королевских гонок» Ландо Норриса батарею блок управления электроникой.

Примечательно, что это уже третья замена данных элементов на машине британца. Всего на сезон разрешено три такие замены, а все следующие будут произведены вместе со штрафом в виде потери позиций.

В данные минуты на трассе «Сузука» проходит квалификация Гран-при Японии.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Японии.