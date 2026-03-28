Норрису в третий и последний разрешённый раз заменили батарею. Следующая замена — штраф

Норрису в третий и последний разрешённый раз заменили батарею. Следующая замена — штраф
Команда Формулы-1 «Макларен» перед началом квалификации третьего этапа сезона-2026 Гран-при Японии заменила на болиде действующего чемпиона «Королевских гонок» Ландо Норриса батарею блок управления электроникой.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

Примечательно, что это уже третья замена данных элементов на машине британца. Всего на сезон разрешено три такие замены, а все следующие будут произведены вместе со штрафом в виде потери позиций.

В данные минуты на трассе «Сузука» проходит квалификация Гран-при Японии. Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию события, присоединиться к которой можно по следующей ссылке.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Японии.

