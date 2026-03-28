Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Японии 2026— результаты квалификации

Антонелли взял поул на ГП Японии Ф-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-1, Ферстаппен вне топ-10
Комментарии

В субботу, 28 марта, на трассе «Сузука» состоялась квалификация третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Японии. Поул завоевал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второе время у его напарника Джорджа Расселла. Третий — Оскар Пиастри из «Макларена».

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.

После второго сегменте выбыли:

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.262.
12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.309.
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:30.387.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:30.495.
15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:30.627.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:31.033.

После первого сегмента выбыли:

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:31.088.
18. Оливер Берман («Хаас») -1:31.090.
19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:32.206.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:32.330.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:32.646.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:32.920.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android