Антонелли взял поул на ГП Японии Ф-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-1, Ферстаппен вне топ-10

В субботу, 28 марта, на трассе «Сузука» состоялась квалификация третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Японии. Поул завоевал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второе время у его напарника Джорджа Расселла. Третий — Оскар Пиастри из «Макларена».

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.

После второго сегменте выбыли:

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.262.

12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.309.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:30.387.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:30.495.

15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:30.627.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:31.033.

После первого сегмента выбыли:

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:31.088.

18. Оливер Берман («Хаас») -1:31.090.

19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:32.206.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:32.330.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:32.646.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:32.920.