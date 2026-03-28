Андреа Кими Антонелли на Гран-при Японии принёс 50-й поул итальянцев в Формуле-1

19-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», принёс Италии 50-й поул в истории Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

На прошлом этапе в Шанхае, Китай, Андреа принёс 49-й поул для итальянцев. Впервые же гонщик из Италии показал лучшее время в квалификации Формулы-1 в 1950 году, когда Джузеппе Фарина за рулём «Альфа Ромео» взял поул на Гран-при Британии.

Больше всего поул-позиций на счету легендарного двукратного и последнего чемпиона из Италии Альберто Аскари, выступавшего за рулём «Феррари», — 14. Второй результат принадлежит Риккардо Патрезе, управлявшему «Брэбемом» и «Уильямсом», — восемь.

Материалы по теме
Антонелли взял поул на ГП Японии Ф-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-1, Ферстаппен вне топ-10
