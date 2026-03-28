Андреа Кими Антонелли на Гран-при Японии принёс 50-й поул итальянцев в Формуле-1

19-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», принёс Италии 50-й поул в истории Формулы-1.

На прошлом этапе в Шанхае, Китай, Андреа принёс 49-й поул для итальянцев. Впервые же гонщик из Италии показал лучшее время в квалификации Формулы-1 в 1950 году, когда Джузеппе Фарина за рулём «Альфа Ромео» взял поул на Гран-при Британии.

Больше всего поул-позиций на счету легендарного двукратного и последнего чемпиона из Италии Альберто Аскари, выступавшего за рулём «Феррари», — 14. Второй результат принадлежит Риккардо Патрезе, управлявшему «Брэбемом» и «Уильямсом», — восемь.