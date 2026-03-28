Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У нас есть проблемы». Ферстаппен объяснил непопадание в 3-й сегмент квалификации Японии

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался по поводу проблем с машиной после 11-го места в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Машина не поворачивает в средней фазе поворота, но в то же время на этих выходных у неё сильная избыточная поворачиваемость на входе. Это очень сложно, непредсказуемо. Мы думали, что немного исправили это в третьей практике, я имею в виду, что в машине всё ещё была сильная недостаточная поворачиваемость, но сейчас, в квалификации, она снова стала неуправляемой, так что нам нужно это проанализировать.

Кроме того, на этих выходных я использую другой аэродинамический пакет, но, похоже, он не работает, что тоже не очень хорошо. У нас есть проблемы, которые я не могу здесь подробно объяснить, мы о них знаем, иногда они немного хуже, иногда лучше, и, думаю, в квалификации они вернулись к той точке, когда машина стала неуправляемой», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Андреа Кими Антонелли на Гран-при Японии принёс 50-й поул итальянцев в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android