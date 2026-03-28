«У нас есть проблемы». Ферстаппен объяснил непопадание в 3-й сегмент квалификации Японии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался по поводу проблем с машиной после 11-го места в квалификации Гран-при Японии.

«Машина не поворачивает в средней фазе поворота, но в то же время на этих выходных у неё сильная избыточная поворачиваемость на входе. Это очень сложно, непредсказуемо. Мы думали, что немного исправили это в третьей практике, я имею в виду, что в машине всё ещё была сильная недостаточная поворачиваемость, но сейчас, в квалификации, она снова стала неуправляемой, так что нам нужно это проанализировать.

Кроме того, на этих выходных я использую другой аэродинамический пакет, но, похоже, он не работает, что тоже не очень хорошо. У нас есть проблемы, которые я не могу здесь подробно объяснить, мы о них знаем, иногда они немного хуже, иногда лучше, и, думаю, в квалификации они вернулись к той точке, когда машина стала неуправляемой», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.