«Нужно понять причины спада». Расселл — о втором месте в квалификации ГП Японии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, где показал второй результат.

«Кими снова отлично поработал. Мы оба были быстры, но после третьей тренировки мы немного изменили настройки, а затем ещё раз — перед самым стартом квалификации, и просто потерялись. Нужно понять причины этого спада. Мне повезло, что я оказался на втором месте. Второй уикенд подряд квалификация идёт не по плану. Но главное — гонка, которая пройдёт завтра», — сказал Расселл после квалификации.

Поул завоевал напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли, который стал для итальянца вторым в карьере.