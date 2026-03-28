«Нужно понять причины спада». Расселл — о втором месте в квалификации ГП Японии
Поделиться
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, где показал второй результат.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354
«Кими снова отлично поработал. Мы оба были быстры, но после третьей тренировки мы немного изменили настройки, а затем ещё раз — перед самым стартом квалификации, и просто потерялись. Нужно понять причины этого спада. Мне повезло, что я оказался на втором месте. Второй уикенд подряд квалификация идёт не по плану. Но главное — гонка, которая пройдёт завтра», — сказал Расселл после квалификации.
Поул завоевал напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли, который стал для итальянца вторым в карьере.
Комментарии
- 28 марта 2026
-
10:56
-
10:46
-
10:36
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:16
-
10:03
-
09:23
-
08:30
-
06:41
-
00:50
- 27 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
21:42
-
20:50
-
20:38
-
20:00
-
19:49
-
19:12
-
18:40
-
18:31
-
17:59
-
17:45
-
16:56
-
15:55
-
15:14
-
14:45
-
14:08
-
14:08
-
13:20
-
13:17