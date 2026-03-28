«Нужно понять причины спада». Расселл — о втором месте в квалификации ГП Японии

«Нужно понять причины спада». Расселл — о втором месте в квалификации ГП Японии
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, где показал второй результат.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Кими снова отлично поработал. Мы оба были быстры, но после третьей тренировки мы немного изменили настройки, а затем ещё раз — перед самым стартом квалификации, и просто потерялись. Нужно понять причины этого спада. Мне повезло, что я оказался на втором месте. Второй уикенд подряд квалификация идёт не по плану. Но главное — гонка, которая пройдёт завтра», — сказал Расселл после квалификации.

Поул завоевал напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли, который стал для итальянца вторым в карьере.

