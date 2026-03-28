Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хаджар за 3 ГП обошёл Ферстаппена в квалификациях больше раз, чем Лоусон, Цунода и Перес

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Ред Булл», по итогам квалификации Гран-при Японии установил уникальное достижение.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

По итогам трёх квалификаций к основным гонкам сезона-2026, которые Исак провёл в составе австрийской команды, он дважды опередил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, оказавшись быстрее в Австралии и Японии. Таким образом, его две победы над Максом в квалификации превзошли результат предыдущих напарников Ферстаппена — Серхио Переса, Лиама Лоусона и Юки Цуноды. Эти три пилота не одерживали побед над нидерландцем за 47 этапов с 2024 по 2026 год.

