Андреа Кими Антонелли отреагировал на завоевание поула на Гран-при Японии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал поул на Гран-при Японии, который стал вторым в его карьере.

«Я очень доволен сессией, она прошла гладко и чисто. Я отлично чувствовал себя в машине и прибавлял с каждой попыткой. Жаль, что на последнем круге я допустил блокировку в 11-м повороте – попытка была хорошей», – сказал Антонелли после квалификации.

Поул Антонелли стал 50-м для итальянских пилотов в Формуле-1. Ранее, на этапе в Шанхае, итальянец взял свой первый поул, который довёл до уверенной победы.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.