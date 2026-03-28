Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли отреагировал на завоевание поула на Гран-при Японии

Комментарии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал поул на Гран-при Японии, который стал вторым в его карьере.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
«Я очень доволен сессией, она прошла гладко и чисто. Я отлично чувствовал себя в машине и прибавлял с каждой попыткой. Жаль, что на последнем круге я допустил блокировку в 11-м повороте – попытка была хорошей», – сказал Антонелли после квалификации.

Поул Антонелли стал 50-м для итальянских пилотов в Формуле-1. Ранее, на этапе в Шанхае, итальянец взял свой первый поул, который довёл до уверенной победы.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.

Материалы по теме
Андреа Кими Антонелли на Гран-при Японии принёс 50-й поул итальянцев в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android