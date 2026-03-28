Андреа Кими Антонелли отреагировал на завоевание поула на Гран-при Японии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал поул на Гран-при Японии, который стал вторым в его карьере.
«Я очень доволен сессией, она прошла гладко и чисто. Я отлично чувствовал себя в машине и прибавлял с каждой попыткой. Жаль, что на последнем круге я допустил блокировку в 11-м повороте – попытка была хорошей», – сказал Антонелли после квалификации.
Поул Антонелли стал 50-м для итальянских пилотов в Формуле-1. Ранее, на этапе в Шанхае, итальянец взял свой первый поул, который довёл до уверенной победы.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.
- 28 марта 2026
