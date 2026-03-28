«****** шутка». Леклер — об изменениях в регламенте квалификации Формулы-1

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», в резкой форме раскритиковал изменения в техническом регламенте, повлиявшие на квалификацию Гран-при Японии, где он показал четвёртый результат.

«Я не понимаю эту квалификацию, это ****** шутка! Я прохожу повороты быстрее, раньше открываю газ, ради всего святого, я теряю всё на прямой!» — приводит слова Леклера издание Autosport.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.