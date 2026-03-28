«Не хватает темпа тягаться с «Мерседесом». Пиастри — о 3-м месте в квалификации ГП Японии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался о третьем месте в квалификации Гран-при Японии.

«Квалификации в этом году складываются для нас неплохо — здорово попасть в топ-3. В этот уикенд мы смотримся неплохо и хорошо справляемся, но очевидно, что нам не хватает темпа и сцепления, чтобы тягаться с «Мерседесом». Но мы к ним приближаемся», — сказал Пиастри после квалификации.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.