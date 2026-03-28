Тото Вольф объяснил, почему Расселл стал вторым в квалификации Гран-при Японии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему пилот команды Джордж Расселл занял второе место в квалификации Гран-при Японии.

«Мы внесли изменения в настройки на другой машине. Ожидали, что эффект будет меньше. В итоге машину стало слишком сильно разворачивать, появилась избыточная поворачиваемость, и управлять ей стало очень сложно», — сказал Вольф в эфире Sky Sports после квалификации.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.