Вольф назвал сильную черту Антонелли после второго поула Кими в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второй поул пилота команды Андреа Кими Антонелли.

«Если послушать его радио и общение в боксах, он абсолютно спокоен. Не давит на себя лишний раз. Просто собрал очень хороший круг.

Боно сказал ему: «Проедь надёжный круг». Потом он чуть сильнее атаковал на последней попытке, и получилось уже не так хорошо. Но в целом очень приятно это видеть», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.