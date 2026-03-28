Вольф назвал сильную черту Антонелли после второго поула Кими в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второй поул пилота команды Андреа Кими Антонелли.
«Если послушать его радио и общение в боксах, он абсолютно спокоен. Не давит на себя лишний раз. Просто собрал очень хороший круг.
Боно сказал ему: «Проедь надёжный круг». Потом он чуть сильнее атаковал на последней попытке, и получилось уже не так хорошо. Но в целом очень приятно это видеть», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.
