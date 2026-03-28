Хэмилтон: «Макларен» сделал шаг вперёд, потому что у них двигатель «Мерседеса»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о шестом месте в квалификации Гран-при Японии.

«Я чувствовал себя довольно неплохо, просто мы не очень быстры по сравнению с «Мерседесом». И немного уступаем «Макларену». Моя первая попытка была сильной, а затем я потерял 0.25 с. на прямых — из-за того, что машину повело, потом изменилось распределение энергии, и всё. И в тот момент я был впереди, так что, если бы не эта проблема, я, вероятно, был бы четвёртым. Но, кроме этого, такова уж эта ситуация с распределением энергии.

Я не знаю, сможем ли мы превратить шестое место в подиум, но наш гоночный темп был довольно приличным. Похоже, «Макларен» сделал шаг вперёд, естественно, потому что у них двигатель «Мерседеса», который сейчас намного опережает нас. Нам предстоит огромная работа. Отставать на 0.7-0.8 с. — даже если ты привезёшь обновление и отыграешь от 0.2 до 0.4 с., это всё равно далеко. Так что, чтобы сократить этот разрыв, потребуются титанические усилия от всех», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.